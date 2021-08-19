В Петербурге задержали «целительницу», снявшая порчу с пенсионерки

Сотрудники полиции задержали в Петербурге подозреваемую в краже у пенсионерки.

Напомним, в Ломоносове гадалка под предлогом снятия порчи похитила у пожилой женщины украшения и деньги.

В полицию обратилась пенсионерка и рассказала о том, что к ней домой на улице Победы пришла неизвестная женщина.

Под предлогом проведения обряда по снятию порчи, она совершила хищение колец и 500 тыс. рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 18 августа у дома №179 по Московскому проспекту полиция задержала 40-летнюю женщину. Задержанная является жительницей деревни Большая Ижора. Злоумышленницу отправили в изолятор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга задержаны мошенницы, снимавшие «порчу» с пенсионерки. Преступный инцидент произошел 17 апреля у дома 26 по улице Белы Куна. Тогда в отдел полиции обратилась 67-летняя женщина с заявлением.