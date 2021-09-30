Ученые: существует связь между диабетом и развитием болезни Альцгеймера

Связь между диабетом и болезнью Альцгеймера доказана. Фото: pixabay

Связь между диабетом и болезнью Альцгеймера доказана. Фото: pixabay

Согласно новому проведенному исследованию, диабет второго типа может способствовать развитию болезни Альцгеймера.

Результаты работы ученых, выложенные на официальном сайте Невадского университета в Лас-Вегасе, показали, что гипергликемия довольно негативно влияет на память.

Специалисты взяли в разработку две области человеческого мозга, которые отвечают за формирование воспоминаний. Гипергликемия же приводит их к синхронизации.

Стоит отметить, что такое близкое взаимодействие между частями мозга ведет к недочетам в памяти. Таким образом люди, страдающие гипергликемией, испытывают похожие изменения, как и при болезни Альцгеймера.

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