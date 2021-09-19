Ученые МГУ рассказали россиянам о новом постковидном синдроме

Ученые МГУ рассказали россиянам о новом постковидном синдроме
Россиянам назвали новый тип постковидного синдрома. Фото: pixabay

Исследователи Московского государственного университета рассказали жителям России о тахикардии как новом типе постковидного синдрома.

Совместными усилиями ученые-международники выяснили новый фенотип постковидного синдрома. Им оказался «синдром постковидной тахикардии». Об этом сообщает пресс-служба МГУ.

В университете объяснили, что развитие такого синдрома может стать причиной серьезных клинических проблем. Ведь коронавирус в мире продолжает набирать обороты.

Ученые считают, что Covid вполне может вызывать серьезные патологии сердечно-сосудистой системы, которые будут длиться не менее трех месяцев. Специалисты называют одно из таких самостоятельных расстройств постковидной тахикардией.

Человек при этом может почувствовать учащенное сердцебиение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России возросло число суточных заболеваний коронавирусом.

коронавирус постковидный синдром ученые мгу


 

Новости партнеров
В Петербурге запустили протапливание, но горожане в квартирах все еще мерзнут
В Петербурге запустили протапливание, но горожане в квартирах все еще мерзнут
Названы самые опасные районы для сбора грибов и ягод в Ленобласти
Названы самые опасные районы для сбора грибов и ягод в Ленобласти
Синоптики обещают жителям Ленобласти заморозки на этой неделе
Синоптики обещают жителям Ленобласти заморозки на этой неделе
Задержан подозреваемый в насилии над 7-летним ребенком в Куйвози 11 лет назад
Задержан подозреваемый в насилии над 7-летним ребенком в Куйвози 11 лет назад
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые МГУ рассказали россиянам о новом постковидном синдроме
На выборах досрочно проголосовали более 190 тыс. человек
Собянин объяснил, почему в Москве заболеваемость COVID растет
Собянин сообщил, что десять станций метро Москвы планируют открыть осенью
СМИ: некоторые пользователи Facebook имеют секретные привилегии
В Greenpeace сообщили, что площадь лесных пожаров в 2021 году побила ...
Валерий Карпин рассказал о конфликте с футболистом Артемом Дзюбой
Актриса Екатерина Васильева объяснила, почему ушла в монастырь