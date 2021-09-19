Ученые МГУ рассказали россиянам о новом постковидном синдроме

Исследователи Московского государственного университета рассказали жителям России о тахикардии как новом типе постковидного синдрома.
Совместными усилиями ученые-международники выяснили новый фенотип постковидного синдрома. Им оказался «синдром постковидной тахикардии». Об этом сообщает пресс-служба МГУ.
В университете объяснили, что развитие такого синдрома может стать причиной серьезных клинических проблем. Ведь коронавирус в мире продолжает набирать обороты.
Ученые считают, что Covid вполне может вызывать серьезные патологии сердечно-сосудистой системы, которые будут длиться не менее трех месяцев. Специалисты называют одно из таких самостоятельных расстройств постковидной тахикардией.
Человек при этом может почувствовать учащенное сердцебиение.
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