Ученые МГУ рассказали россиянам о новом постковидном синдроме

Исследователи Московского государственного университета рассказали жителям России о тахикардии как новом типе постковидного синдрома.

Совместными усилиями ученые-международники выяснили новый фенотип постковидного синдрома. Им оказался «синдром постковидной тахикардии». Об этом сообщает пресс-служба МГУ.

В университете объяснили, что развитие такого синдрома может стать причиной серьезных клинических проблем. Ведь коронавирус в мире продолжает набирать обороты.

Ученые считают, что Covid вполне может вызывать серьезные патологии сердечно-сосудистой системы, которые будут длиться не менее трех месяцев. Специалисты называют одно из таких самостоятельных расстройств постковидной тахикардией.

Человек при этом может почувствовать учащенное сердцебиение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России возросло число суточных заболеваний коронавирусом.