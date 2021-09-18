В России возросло число суточных заболеваний коронавирусом

За последние сутки количество случаев инфицирования в России достигло 20 329 человек.

Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 18 сентября. С начала пандемии зарегистрировано 7 254 754 случая коронавирусной инфекции.

У 8,1% из новых заболевших не было клинических проявлений болезни. При этом за сутки от COVID-19 скончались 799 человек, а выздоровели — 16 247.

Лидером по суточным заболеваниям стала Москва — 2746 новых ковид-пациентов. Следом идут Санкт-Петербург (1791) и Московская область (915).

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Подмосковье вошло в тройку лидеров по темпам вакцинации от COVID.