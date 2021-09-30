В домах петербуржцев хранятся 333 тысячи единиц оружия

Согласно информации Росгвардии, в арсенале жителей Петербурга легально хранятся порядка 333 тыс. единиц оружия.

173 тыс. горожан получили лицензии, чтобы иметь право владеть оружием. При этом, Росгвардия за нарушения забрала свыше 2 200 единиц гражданского оружия, а том числе 2 054 из них были переданы на добровольной основе. Об этом пишет «Петербургский Дневник», ссылаясь на Главное управление Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

За прошедшие семь месяцев текущего года Росгвардия изъяла 37 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, а также 600 боеприпасов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в поселке Сергиево в Ленинградской области между двумя водителями произошел конфликт. По всем видимости, аргументы у обеих сторон закончились и участники взялись за оружие.