В Ленобласти задержаны стрелки, обстрелявшие друг другу авто

В Ленобласти задержаны стрелки, обстрелявшие друг другу авто
Между водителями произошла стрельба. Фото: Pixabay

В поселке Сергиево в Ленинградской области между двумя водителями произошел конфликт. По всем видимости, аргументы у обеих сторон закончились и участники взялись за оружие.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 27 сентября.

Накануне в полицию написал заявление мужчина. Он рассказал, что у дома №7 по улице Калинина между ним и водителем автомобиля «Фольксваген» произошла ссора, в результате которой последний восемь раз выстрел в машину из предмета, похожего на ружье для пейнтбола.

В этот же день по Волхонскому шоссе был задержан стрелок. Им оказался 20-летний парень. У него изъяли пейнтбольный маркер, газовый баллон и шары для пейнтбола. Однако подозреваемому было, что добавить. Он объяснил, что потерпевший сам выстрелил из оружия в сторону его «Фольксвагена», повредив лобовое стекло.

Позднее выяснилось, что у заявителя есть травматический пистолет и разрешение на него.

По данному происшествию проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе мужчина обстрелял «ГАЗель» и скрылся на «БМВ».

ленобласть происшествие ружье стрельба


 

Новости партнеров
Стало известно, насколько проиндексируют пенсии в следующем году
Стало известно, насколько проиндексируют пенсии в следующем году
На Невском
На Невском "БМВ" протаранила пешеходов, одна из них с раздробленным бедром госпитализирована
В Ленобласти на кольцевой автодороге произошло массовое ДТП
В Ленобласти на кольцевой автодороге произошло массовое ДТП
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Водитель сбил школьницу на зебре на Приозерском шоссе
В Ленобласти задержаны стрелки, обстрелявшие друг другу авто
В Петербурге, несмотря на желание горожан фотографироваться, убирают ...
В России названы наиболее приверженные здоровому образу жизни регионы
Биолог раскрыла новые причины риска смерти от коронавируса
Искусственный интеллект может предсказывать смерть от ковид
В Петербурге умер физрук, обвиняемый в педофилии
В Ленобласти ковидом заболело еще 235 человек