В Ленобласти задержаны стрелки, обстрелявшие друг другу авто

В поселке Сергиево в Ленинградской области между двумя водителями произошел конфликт. По всем видимости, аргументы у обеих сторон закончились и участники взялись за оружие.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 27 сентября.

Накануне в полицию написал заявление мужчина. Он рассказал, что у дома №7 по улице Калинина между ним и водителем автомобиля «Фольксваген» произошла ссора, в результате которой последний восемь раз выстрел в машину из предмета, похожего на ружье для пейнтбола.

В этот же день по Волхонскому шоссе был задержан стрелок. Им оказался 20-летний парень. У него изъяли пейнтбольный маркер, газовый баллон и шары для пейнтбола. Однако подозреваемому было, что добавить. Он объяснил, что потерпевший сам выстрелил из оружия в сторону его «Фольксвагена», повредив лобовое стекло.

Позднее выяснилось, что у заявителя есть травматический пистолет и разрешение на него.

По данному происшествию проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе мужчина обстрелял «ГАЗель» и скрылся на «БМВ».