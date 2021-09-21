В Невском районе мужчина обстрелял «ГАЗель» и скрылся на «БМВ»

В Невском районе Петербурга мужчина обстрелял «ЗАГель» из пистолета скрылся на «БМВ».
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 20 сентября, утром, через «112» 27-летний мужчина сообщил о стрельбе и повреждении его «ГАЗели».
Правоохранители установили, что неизвестный начал стрелять по транспортному средству, повредив водительское боковое стекло. Затем злоумышленник скрылся с места случившегося на «БМВ».
Был введен план «Перехват». Через несколько часов на Индустриальном проспекте был задержан подозреваемый. Им оказался 36-летний мужчина, проживающий в городе Луга Ленинградской области.
Гражданина доставили в отдел полиции. Был изъят пневматический пистолет и карта памяти из регистратора.
Возбуждено уголовное дело, мужчина под подпиской о невыезде.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Варшавской улице в Петербурге произошла стрельба, в результате которой пострадал мужчина.