В Невском районе мужчина обстрелял «ГАЗель» и скрылся на «БМВ»

В Невском районе мужчина обстрелял &#171;ГАЗель&#187; и скрылся на &#171;БМВ&#187;
Житель Ленобласти стрелял в "ГАЗель" в Петербурге. Фото: pixabay

В Невском районе Петербурга мужчина обстрелял «ЗАГель» из пистолета скрылся на «БМВ».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 20 сентября, утром, через «112» 27-летний мужчина сообщил о стрельбе и повреждении его «ГАЗели».

Правоохранители установили, что неизвестный начал стрелять по транспортному средству, повредив водительское боковое стекло. Затем злоумышленник скрылся с места случившегося на «БМВ».

Был введен план «Перехват». Через несколько часов на Индустриальном проспекте был задержан подозреваемый. Им оказался 36-летний мужчина, проживающий в городе Луга Ленинградской области.

Гражданина доставили в отдел полиции. Был изъят пневматический пистолет и карта памяти из регистратора.

Возбуждено уголовное дело, мужчина под подпиской о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Варшавской улице в Петербурге произошла стрельба, в результате которой пострадал мужчина.

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