За неделю ГАТИ выписала штрафов на 12 миллионов за нарушение благоустройства

За неделю ГАТИ выписала штрафов на 12 миллионов за нарушение благоустройства
Сумма штрафов составила более 12 млн рублей. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Государственная административно-техническая инспекция начислила крупные штрафы организациям за нарушение правил благоустройства.

За прошедшую неделю, с 20 по 26 сентября, сотрудники ведомства начислили штрафов на сумму 12 млн 370 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Больше всех придется заплатить ПАО «Россети Ленэнерго» за самовольное производство земляных работ на проспекте Стачек. Организации назначили штраф в 480 тыс. рублей. Крупный штраф в том числе получили ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга», ООО «Светосервис-СПб» и ООО «СТИМ».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ГАТИ вынесла штрафы нарушителям парковки более чем на 2 млн рублей

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