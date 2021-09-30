Отец десятиклассницы открыл стрельбу на территории школы Москвы

Неизвестный открыл стрельбу на территории около школы в Ярославском районе Москвы. Мужчину задержали, начата доследственная проверка.

Преступный инцидент произошел сегодня, 30 сентября, у учебного заведения на улице Палехской. Мужчина успел один раз выстрелить из пистолета в воздух. По предварительной информации, он является отцом одной из десятиклассниц, которая поругалась со своими знакомыми по школе и рассказала о ссоре отцу.

Как сообщили «РИА Новости», стрельба произошла за пределами школы и никто из персонала и учеников школы не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стрельба в Металлострое закончилась ранением юноши и повреждением 3 авто.