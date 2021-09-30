В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости COVID в 56 регионах

Анна Попова заявила, что с сентября в стране наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Фото: kremlin.ru

Анна Попова заявила, что с сентября в стране наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Фото: kremlin.ru

В России рост числа заболевших коронавирусом фиксируется в 56 регионах. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, заболеваемость COVID-19 растет уже три недели. Также фиксируется рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Как сообщил ТАСС, Попова отметила, по итогам прошедшей недели темп прироста составил 8,8 процента.

Напомним, в России за минувшие сутки болезнь подтвердилась у 23 888 человек. С начала пандемии в стране зафиксировали 7 511 026 случаев коронавируса. К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 867 случаях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о начале сложного периода по COVID в России.