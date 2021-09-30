На Выборгской сгорела иномарка

В четверг, 30 сентября, Выборгском районе Петербурга произошел пожар.
Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 19:35 мск. На Выборгской улице у дом №4, корп.2, загорелся легковой автомобиль.
Как сообщили в ГУ МЧС по городу, автомобиль Daewoo Nexia полностью сгорел.
Справиться с огнем удалось в 19:48. Информации о пострадавших не поступало.
В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во время пожара в доме на Сестрорецкой эвакуировали 10 человек.