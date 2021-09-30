На Выборгской сгорела иномарка

На место происшествия прибыли спасатели, но зря. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

На место происшествия прибыли спасатели, но зря. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В четверг, 30 сентября, Выборгском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 19:35 мск. На Выборгской улице у дом №4, корп.2, загорелся легковой автомобиль.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, автомобиль Daewoo Nexia полностью сгорел.

Справиться с огнем удалось в 19:48. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во время пожара в доме на Сестрорецкой эвакуировали 10 человек.