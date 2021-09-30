На Витебском проспекте не смогли разъехаться две иномарки

На Витебском проспекте не смогли разъехаться две иномарки
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 30 сентября на пересечении Витебского проспекта и Заставской улицы столкнулись два легковых автомобиля.

По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить Volkswagen Polo и Hyundai Solaris.

«Поло и Солярис столкнулись на пересечении Витебского проспекта и Заставской улицы», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства аварии устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с грузовиком и маршруткой собрало крупную пробку на Маршала Новикова.

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