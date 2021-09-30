Песков заявил о нарастающей волне заболеваемости COVID-19 в России

Песков добавил, что ситуация с коронавирусом в РФ подвижная. Фото: сайт Президента России

Песков добавил, что ситуация с коронавирусом в РФ подвижная. Фото: сайт Президента России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в стране нарастает волна заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По словам представителя Кремля, российское правительство пока не принимало решений о введении дополнительных ограничений для тех, кто еще не вакцинировался от ковида. Он отметил, что ряд регионов уже вводит разные меры, используя собственные полномочия.

«Мы видим, что идет волна, волна нарастает, поэтому, конечно же, регионам придется реагировать», — считает Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь добавил, что ситуация с коронавирусом в РФ подвижная, это можно заметить по стремительному росту заразившихся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Голикова предупредила о начале сложного периода по COVID в России. Она отметила, что россиянам стоит быть аккуратнее, а также соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих родных.