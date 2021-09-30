На Торжковской легковушка влетела в грузовик

В Приморском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и фуры.

Дорожный инцидент случился вечером 30 сентября на Торжковской улице. По словам очевидцев, легковушка врезалась в фуру.

В результате происшествия образовалась серьезная пробка.

По предварительной информации, выезжавший с автозаправки легковой автомобиль врезался в большегруз.

«Товарищ похоже «удачно» заправился авиатопливом и решил сбить камаз, перекрыл все полосы и для трамваев тоже», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства аварии устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с грузовиком и маршруткой собрало крупную пробку на Маршала Новикова.