Экс-президент Франции Саркози обжаловал приговор

Экс-президент Франции Николя Саркози опротестовал приговор суда по делу о незаконном финансировании своей предвыборной кампании в 2012 году.

Саркози написал на своей странице в Facebook, что просит равного применения закона к нему и любому другому подсудимому.

Ранее парижский суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к году тюрьмы по делу о незаконном финансировании избирательной кампании. Он должен будет отбывать срок дома под электронным наблюдением. Скандал вокруг избирательной кампании бывшего главы государства произошел семь лет назад. Для каждого мероприятия велась двойная отчетность. Сроки огласили еще 14 человекам, участвовавших в махинациях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывший президент Франции Николя Саркози получил реальный срок по делу о коррупции. Об этом стало известно первого марта. Политика приговорили к трем годам тюрьмы, два из которых – условно.