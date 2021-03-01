Саркози отсидит один год в тюрьме по делу о коррупции

Политика приговорили к трем годам тюрьмы, два из которых – условно.

Бывший президент Франции Николя Саркози получил реальный срок по делу о коррупции. Об этом стало известно сегодня, 1 марта, пишет РИА Новости. Политика приговорили к трем годам тюрьмы, два из которых – условно. Таким образом, ему предстоит отсидеть один год. Саркози стал первым президентом Франции, получившим реальный срок.

Напоминаем, что Саркози обвинили в том, что он пытался незаконно получить информацию о расследовании нелегального финансирования президентской кампании, а также обещал помочь одному из своих сообщников получить престижную должность в Монако.

Саркози покинул президентский пост в 2012 году. Он так и не признал свою вину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ЗакС наградил уволенного из-за коррупции экс-чиновника Смольного.