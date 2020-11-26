«За вклад в развитие города»: ЗакС наградил уволенного из-за коррупции экс-чиновника Смольного

«За вклад в развитие города»: ЗакС наградил уволенного из-за коррупции экс-чиновника Смольного
Экс-заместитель председателя комитета по благоустройству Виктор Шабнов. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В Петербурге депутаты Законодательного собрания наградили знаком «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга в 2020 году» нескольких горожан. Среди них оказался бывший замглавы комитета по благоустройству Виктор Шабнов, которого подозревали в коррупции.

На этот внимание обратил экс-руководитель штаба Навального в городе Александр Шуршев.

Отметим, что законопроект о награждении почетным знаком в среду, 25 ноября, на заседании Законодательного собрания поддержало большинство депутатов. Фамилии тех, кого наградят, в ЗакСе озвучивать не стали. Анонсирован документ также не был. Позже проект решения опубликовал депутат Борис Вишневский. В списке среди прочих и оказалось имя бывшего заместителя председателя комитета по благоустройству.

Должность заместителя председателя Шабнов занимал с 2010 по 2011-й годы и с 2015-го по 2018-й годы.

В апреле 2018-го года она оставил должность. Соответствующее объявление появилось на сайте единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ. Среди причин увольнения упоминался «конфликт интересов» и статья «О противодействии коррупции».

Тогда увольнение чиновника связывали с тем, что часть контрактов доставалась компании его супруги ООО «Корт». Так, в 2018-м году фирма выиграла в закупках на проведение работ на 11 миллионов рублей в Царском селе, на 31 миллион в парке усадьбы Орловых-Денисовых (читайте о судьбе усадьбы в материале Gazeta.Spb). Сообщалось и о множестве других тендеров.

В 2011-м году должность Шабнов покидал на фоне скандала с вырубкой деревьев в Удельном парке – ему просто не продлили контракт.

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