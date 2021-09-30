На Малоохтинской набережной легковушка врезалась в фуру

Вечером 30 сентября на Малоохтинской набережной в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и фуры.

По словам очевидцев, легковушка врезалась в фуру. В результате происшествия участники аварии заняли две полосы.

«На Малоохтинской набережной в направлении от Большеохтинского моста к Невскому внедорожник подлез под фуру. Левый и средний ряд», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Сведений о пострадавших не поступало.

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