В Минздраве заявили, что в России стали чаще наблюдаться тяжелые формы COVID-19 у пациентов

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в последнее время у пациентов чаще наблюдаются тяжелые формы коронавируса.

По его словам, в последнее время течение заболевания отличается быстрым приростом и быстрым распространением, сообщает «Россия 24».

«Мы видим чаще тяжелые формы, в том числе вовлекается молодое население с тяжелыми исходами и осложнениями», — сказал Мурашко.

С начала пандемии в России выявлено 7 511 026 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 207 255 летальных исходов, выздоровели 6 672 767 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за минувшие сутки от последствий коронавируса скончались 56 жителей Санкт-Петербурга. Общее число погибших с начала пандемии в Северной столице составило 21 854 человек.