Госпиталь для ветеранов войн в Петербурге начнет лечить пациентов с COVID-19

Госпиталь для ветеранов войн в Петербурге разворачивает для пациентов с коронавирусной инфекцией почти тысячу коек.

Как сообщается в телеграм-канале комитета по здравоохранению города, корпус Госпиталя для ветеранов войн, расположенный на Народной улице разворачивает ковид-стационар с пятницы, 1 октября. Для больных коронавирусом перепрофилировали 989 коек. Стационар-трансформер госпиталя продолжит лечить пациентов с ковидом.

На текущий момент в Северной столице развернуты 5 783 койки для коронавирусных пациентов. На лечении в инфекционных стационарах остаются 5 108 больных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число привитых от коронавируса петербуржцев достигло 1,6 млн. Беглов напомнил, что риск тяжелого течения ковида может снизить вакцинация. Также он призвал горожан носить маски и соблюдать установленные ограничения.