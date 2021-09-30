Число привитых от коронавируса петербуржцев достигло 1,6 млн

Число привитых от коронавируса петербуржцев достигло 1,6 млн
Риск тяжелого течения ковида может снизить вакцинация. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Петербурге на сегодняшний день полностью привито от коронавируса 1,6 миллиона местных жителей. Власти сообщили, что ковид продолжает распространяться из-за непривитых взрослых горожан.

Губернатор Александр Беглов заявил в эфире телеканала 78, что этого числа вакцинированных петербуржцев недостаточно для популяционного иммунитета. Пандемию коронавируса можно остановить только после того, как Северная столица сформирует надежную иммунную прослойку.

Градоначальник подчеркнул, что лекарства от новой инфекции до сих пор нет. Беглов напомнил, что риск тяжелого течения ковида может снизить вакцинация. Также он призвал горожан носить маски и соблюдать установленные ограничения.

«Люди от них устали, но ничего другого человечество не придумало. Еще раз обращаюсь к петербуржцам – очень важно соблюдать меры предосторожности», — добавил Беглов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург попал топ регионов-лидеров по темпам вакцинации от COVID.

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