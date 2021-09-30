Scorpions анонсировали выход нового альбома Rock Believer

Scorpions анонсировали выход нового альбома Rock Believer
Вскоре после выхода альбома Scorpions отправятся в мировое турне. Фото: скриншот Instagram

Немецкая рок-группа Scorpions сообщила о скором выходе нового студийного альбома. Это будет первый альбом группы с 2015 года.

Музыканты собираются выпустить новую пластинку 11 февраля следующего года, сообщается на странице группы в Instagram. Новый альбом получил название Rock Believer, он станет 19-м в дискографии рокеров. Первый сингл с альбома под названием Peacemaker обещают выпустить уже в конце октября.

Вокалист коллектива Клаус Майне отметил, что альбом записан на их студии. «Мы его писали как группа, живущая в одной комнате, как мы это делали в 80-е», – заявил музыкант.

Вскоре после выхода альбома Scorpions отправятся в мировое турне. Впервые они исполнят новый материал в конце марта в Лас-Вегасе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизданный альбом Дэвида Боуи выйдет спустя 20 лет после записи.

Rock Believer Scorpions альбом


 

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Scorpions анонсировали выход нового альбома Rock Believer
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