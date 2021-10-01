Роспотребнадзор рассказал, как пожилые люди переносят вакцинацию от COVID-19

Людям пожилого возраста можно прививаться даже при наличии различных хронических заболеваний. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Людям пожилого возраста можно прививаться даже при наличии различных хронических заболеваний. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Роспотребнадзор заявил, что пожилые люди переносят вакцинацию от коронавируса легко и без побочных эффектов.

В пресс-службе ведомства напомнили, что пожилые люди находятся в группе риска по коронавирусу. У людей этой категории из-за нагрузки на иммунную систему могут развиться опасные осложнения, в том числе вирусная пневмония и тромбозы. Эти последствия могут привести к летальному исходу, передает РИА Новости.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, вакцинация остается самым надежным способом защититься от тяжелой формы коронавируса и необратимых последствий.

Людям пожилого возраста можно прививаться даже при наличии различных хронических заболеваний, главное не во время их обострения, добавили в ведомстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инфекционист предупредил россиян о самой тяжелой волне COVID-19.