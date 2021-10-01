Пожилые люди легко переносят вакцинацию от коронавируса

Благодаря особенностям иммунной системы пожилые люди переносят вакцинацию от COVID-19 в легкой форме и без неприятных побочных эффектов, сообщает пресс-служба Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор сообщает, что вакцинация от коронавирусной инфекции переносится пожилыми людьми намного легче, чем люди помладше. Делать прививки можно даже с наличием хронических заболеваний, но только, не в фазе их обострения.

Само заболевание может вызвать у пожилых людей серьезные осложнения из-за большой нагрузки на иммунную систему. Могут развиться вирусная пневмония и тромбозы различной локализации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной Столице на настоящий момент полностью привито от коронавирусной инфекции 1,6 миллиона местных жителей. Власти сообщают, что вирус продолжает распространяться из-за непривитых взрослых горожан.