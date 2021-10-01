Петербуржцы стоят в 4-балльных пробках 1 октября

В Петербурге с утра на дорогах образовались серьезные пробки. Утром в пятницу, 1 октября, появились заторы, которые достигли четырех баллов. В городе час пик, горожане едут на работу.

Так, по данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:30, в городе собрались 4-балльные пробки. После 9 часов утра пробки вырастут еще на балл, в к 10:00 снова снизятся до 4-х.

Красным цветом отмечены участки на Невском проспекте, Садовой улице, Обводном канале, на набережной реки Фонтанки, проспекте Энгельса и Большой Конюшенной. Движение также затруднено у станции метро «Лесная», на Кушелевской дороге, Пискаревском проспекте и у «Черной речки».

Машины стоят на Московском и Пулковском шоссе, Володарском мосту, Московском и Витебском проспекте. По КАД не проехать в районе Уткиной Заводи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за последние 25 лет в Петербурге не было такого холодного сентября, как в этом году.