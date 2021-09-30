Прошедший сентябрь в Петербурге стал самым холодным за 25 лет

Прошедший сентябрь в Петербурге стал самым холодным за 25 лет
В последний раз более холодный сентябрь выдался в 1996 году. Фото: Pixabay

За последние 25 лет в Петербурге не было такого холодного сентября, как в этом году.

Об этом заявил синоптик Михаил Леус. Так, в этом месяце средняя температура воздуха составила 10 градуса выше нуля. Это намного ниже, чем обычно привыкли в городе в этом месяце. Примерно такой же сентябрь выдался в 2000 году. Об этом синоптик сообщает на своей страничке в Instagram.

В последний раз более холодный сентябрь выдался в 1996 году, тогда средняя температура была девять со знаком плюс.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в четверг, 30 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром город окутает туман. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, южный слабый. В ночное время суток столбики термометров покажут +4…+6 градусов, днём температура воздуха ожидается на уровне +12…+14 градусов.

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