В Петербурге ожидается до +14 градусов в четверг

В четверг, 30 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью и утром город окутает туман.

Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, южный слабый. В ночное время суток столбики термометров покажут +4…+6 градусов, днём температура воздуха ожидается на уровне +12…+14 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ленинградскую область в среду окутает туман. Из-за ухудшения погодных условий повышается вероятность аварий на дорогах. Бдительность важно проявить и пешеходам, чтобы не стать жертвой аварии.