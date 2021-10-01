В Ленобласти были обнаружены тела двух человек

В Ленобласти были обнаружены тела двух человек. Фото: Pixabay

В Ленобласти были обнаружены тела двух человек. Фото: Pixabay

В Волосовском районе Ленобласти в ночь на 1 октября были обнаружены тела мужчины и женщины, на телах которых оказались следы огнестрельных ранений, сообщает источник в правоохранительных органах 78.ru.

По предварительным данным, в поселке Реполка Волосовском районе Ленинградской области были обнаружены два тела с огнестрельными ранениями. Как сообщает 78.ru, первым свидетелем трагедии оказался 47-летнего погибшего мужчины. Поступила информация, что 29 сентября после посещения пары, проживающей в деревне Реполка, свидетель увидел, что супруги спят, после чего ушел. На следующий день мужчина зашел к ним повторно, после чего понял, что мужчина и женщина мертвы.

На настоящий момент предположительно известно, что у 47-летнего мужчины оказалась прострелена спина, а у 50-летний женщины нашли сразу два огнестрельных ранения в области живота. Выстрелы могли быть совершены из ружья 1965 года выпуска, которое лежало рядом с ними вместе с пятнадцатью патронами.

Брат погибшего добавил, что пара воспитывала двоих детей и в последнее время испытывала финансовые трудности.

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