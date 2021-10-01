Мужчина набил карманы патронами и отправился в вестибюль «Адмиралтейской»

В Центральном районе Петербурга остановили жителя Ленобласти, спустившегося в метро в патронами.

В среду, 29 сентября, в вестибюле станции метро «Адмиралтейская» задержали 19-летнего неработающего юношу с 16 патронами калибра 9 мм.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, житель Всеоложского района рассказал, что нашел боеприпасы во время ремонта в квартире дома №11 по улице Харченко. В отношении молодого человека составили протокол.

Проверка показала, что патроны к пистолету пригодны для стрельбы. Возбуждено уголовное дело. Задержанному назначили подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отец десятиклассницы открыл стрельбу на территории школы Москвы.