По факту убийства в Реполке возбуждено уголовное дело

По факту убийства в Реполке возбуждено уголовное дело
По факту убийства в Реполке возбуждено уголовное дело. Фото: unsplash

По факту пока не раскрытого особо тяжкого преступления, произошедшего в поселке Реполка Волосовского района, возбуждено уголовное дело, сообщает Отдел Министерство внутренних дел Российской Федерации по Волосовскому району.

В ОМВД по Волосовскому району 30 сентября поступило сообщение от Рожнева В.Г. о том, что он обнаружил трупы знакомой женатой пары Марихина Андрея Николаевича и Марихиной Татьяны Михайловны прям в их доме. На месте происшествия выехал участковый уполномоченный полиции Кольцов, под руководством которого удалось определить огнестрельные раны на телах жертв в областях грудной клетки слева.

С места преступления изъяли ружье 1956 года выпуска с неясным номером по причине коррозии. Также на месте преступления были обнаружены 5 патронов 16 калибра, 5 гильз, одежда потерпевших и мобильные телефоны.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по сведениям брата погибшего пара воспитывала двоих детей и в последнее время испытывала финансовые трудности.

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