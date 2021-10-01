По факту убийства в Реполке возбуждено уголовное дело

По факту пока не раскрытого особо тяжкого преступления, произошедшего в поселке Реполка Волосовского района, возбуждено уголовное дело, сообщает Отдел Министерство внутренних дел Российской Федерации по Волосовскому району.

В ОМВД по Волосовскому району 30 сентября поступило сообщение от Рожнева В.Г. о том, что он обнаружил трупы знакомой женатой пары Марихина Андрея Николаевича и Марихиной Татьяны Михайловны прям в их доме. На месте происшествия выехал участковый уполномоченный полиции Кольцов, под руководством которого удалось определить огнестрельные раны на телах жертв в областях грудной клетки слева.

С места преступления изъяли ружье 1956 года выпуска с неясным номером по причине коррозии. Также на месте преступления были обнаружены 5 патронов 16 калибра, 5 гильз, одежда потерпевших и мобильные телефоны.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по сведениям брата погибшего пара воспитывала двоих детей и в последнее время испытывала финансовые трудности.