В Петербурге отреставрируют здание Пажеского корпуса

В Петербурге отреставрируют здание Пажеского корпуса
Пажеский корпус отремонтируют. Фото: скриншот google.maps

В Петербурге отреставрируют интерьеры Пажеского корпуса. Главгосэкспертиза России проверила сметную стоимость второго этапа работ исторического здания в центре города.

Об этом стало известно в пятницу, 1 октября. Специалисты приведут в порядок интерьеры общей площадью 963,31 квадратный метр, а также инфраструктуру здания, в котором в скором времени разместится Третий кассационный суд общей юрисдикции.

Как сообщили в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России», по итогам госэкспертизы было выдано положительное заключение.

Не так давно ведомство выдало положительное заключение по результатам проверки достоверности сметы реставрации фасадов, внутренних помещения и чугунной ограды корпуса.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет федерального бюджета.

Речь идет о бывшем дворце Воронцова на Садовой улице. В 1810 году здание передали Пажескому корпусу. А в советское время в нем разместилось Суворовское училище. В 2017 году здание отдали под Третий кассационный суд общей юрисдикции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Главгосэкспертиза РФ проверила смету ремонта дворца Воронцова и выдала положительное заключение.

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