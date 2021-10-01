Личные драмы актеров сериала «Клон»: как сложились судьбы звезд спустя 20 лет

История любви Жади и Лукаса до сих пор не теряет актуальность. Фото: скриншот сериала "Клон"

История любви Жади и Лукаса до сих пор не теряет актуальность. Фото: скриншот сериала "Клон"

1 октября 2001 года мир увидел первые серии «Клона» — сериала, который сделал знаменитыми десятки актеров. Вот только знаменитый, увы, еще не значит счастливый.

Сегодня сериалу «Клон» исполняется 20 лет, но несмотря на это история любви Жажи и Лукаса до сих пор трогает сердца миллионов зрителей с разных уголков планеты. Такой успех, казалось бы, гарантирует безбедное существование актеров и их абсолютное счастье. Но так ли это? Сегодня поговорим про личные драмы актеров известной мыльной оперы, доказывающих, что успех не всегда является залогом хорошей жизни.

Мурилу Бенисиу

Бенисиу пришел сниматься в «Клон», будучи известным и популярным актером. После своего появления в сериале он начал буквально отбиваться от коммерческих предложений и множества влюбленных поклонниц.

Такое положение очень нравилось любвеобильному актеру. Бенисиу встречался то с одной девушкой, то с другой и быстро заполучил репутацию скандалиста и ловеласа. Связываться с такой звездой хотели не многие, поэтому артист потерял несколько творческих предложений. Позже в СМИ начали появляться заметки про зависимости Бенисиу.

Элиане Жиардини

Актриса, сыгравшая Назиру, всю жизнь упорно трудилась. В какой-то момент ради успешной карьер ей пришлось отказаться от семейного счастья. Все было хорошо, пока в 2017 году у внука звезды не диагностировали страшное заболевание – «острый миелоидный лейкоз». Несмотря на все усилия семьи, малыш скончался спустя два года. Увы, но никакие деньги не могут вернуть человека с того света…

Смерть внука стала большим ударом для Жиардини: только недавно она более-менее пришла в себе и начала возвращаться к прежнему режиму работы.

Раул Газолла

Актер, как известно, был женат на единственной дочери создательницы сериала «Клон» Глории Перес. Их счастью было не суждено длиться вечно: в начале 90-х женщину, мечтавшую об успехе в кино и детях, жестоко убили.

После случившегося Газолла долго не мог прийти в себя и впал в депрессию. Спустя время актер решился на второй брак и все-таки смог стать отцом. После родов между супругами начался разлад на фоне послеродовой депрессии: увы, но и эти отношения прекратились, что не могло не стать травмой для Газоллы.

Сейчас Газолла счастлив в третьем браке, и хочется верить, что он станет последним.

Мара Манзан

Манзан, которую любили и ненавидели поклонники «Клона», могла бы до сих пор радовать нас своим ярким талантом, но в 2008 году у нее диагностировали рак легких. Актриса не опускала руки и боролась за свою жизнь до конца, но лечение не приносило желаемых результатов.

В 2009-м году Манзан госпитализировали из-за резкого ухудшения самочувствия, а спустя неделю она умерла.

Вера Фишер

Актриса, считавшейся одной из самых сексуальных в Бразилии, на пике популярности не была счастлива в личной жизни. Фишер выбрала молодого бойфренда по имени Фелипе Камаргу, который превратил жизнь знаменитости в ад. Мужчина позволял себе не только психологически давить на Фишер, но и неоднократно поднимал на нее руку.

В какой-то момент актриса перестала сниматься, что привело к депрессии и появлению пагубных зависимостей. В тяжелый период Камаргу не протянул ей руку помощи, а наоборот – скорее бросил экс-возлюбленную, чтобы потом лишить женщину опеки над сыном. К счастью, повзрослев, мальчик стал чаще видеться с матерью, а та вспоминает о своем непростом прошлом с неохотой.

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