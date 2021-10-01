Личные драмы актеров сериала «Клон»: как сложились судьбы звезд спустя 20 лет

Личные драмы актеров сериала «Клон»: как сложились судьбы звезд спустя 20 лет
История любви Жади и Лукаса до сих пор не теряет актуальность. Фото: скриншот сериала "Клон"

1 октября 2001 года мир увидел первые серии «Клона» — сериала, который сделал знаменитыми десятки актеров. Вот только знаменитый, увы, еще не значит счастливый.

Сегодня сериалу «Клон» исполняется 20 лет, но несмотря на это история любви Жажи и Лукаса до сих пор трогает сердца миллионов зрителей с разных уголков планеты. Такой успех, казалось бы, гарантирует безбедное существование актеров и их абсолютное счастье. Но так ли это? Сегодня поговорим про личные драмы актеров известной мыльной оперы, доказывающих, что успех не всегда является залогом хорошей жизни.

Мурилу Бенисиу

Мурилу Бенисиу всегда нравился женщинам. Фото: скриншот Instagram

Бенисиу пришел сниматься в «Клон», будучи известным и популярным актером. После своего появления в сериале он начал буквально отбиваться от коммерческих предложений и множества влюбленных поклонниц.

Такое положение очень нравилось любвеобильному актеру. Бенисиу встречался то с одной девушкой, то с другой и быстро заполучил репутацию скандалиста и ловеласа. Связываться с такой звездой хотели не многие, поэтому артист потерял несколько творческих предложений. Позже в СМИ начали появляться заметки про зависимости Бенисиу.

Элиане Жиардини

Элиане Жиардини не позавидуешь — у нее умер внук. Фото: скриншот Instagram

Актриса, сыгравшая Назиру, всю жизнь упорно трудилась. В какой-то момент ради успешной карьер ей пришлось отказаться от семейного счастья. Все было хорошо, пока в 2017 году у внука звезды не диагностировали страшное заболевание – «острый миелоидный лейкоз». Несмотря на все усилия семьи, малыш скончался спустя два года. Увы, но никакие деньги не могут вернуть человека с того света…

Смерть внука стала большим ударом для Жиардини: только недавно она более-менее пришла в себе и начала возвращаться к прежнему режиму работы.

Раул Газолла

Раул Газзола в третьем браке, кажется, наконец счастлив. Фото: скриншот Instagram

Актер, как известно, был женат на единственной дочери создательницы сериала «Клон» Глории Перес. Их счастью было не суждено длиться вечно: в начале 90-х женщину, мечтавшую об успехе в кино и детях, жестоко убили.

После случившегося Газолла долго не мог прийти в себя и впал в депрессию. Спустя время актер решился на второй брак и все-таки смог стать отцом. После родов между супругами начался разлад на фоне послеродовой депрессии: увы, но и эти отношения прекратились, что не могло не стать травмой для Газоллы.

Сейчас Газолла счастлив в третьем браке, и хочется верить, что он станет последним.

Мара Манзан

Мара Манзан, увы, не дожила до наших дней. Фото: скриншот сериала «Клон»

Манзан, которую любили и ненавидели поклонники «Клона», могла бы до сих пор радовать нас своим ярким талантом, но в 2008 году у нее диагностировали рак легких. Актриса не опускала руки и боролась за свою жизнь до конца, но лечение не приносило желаемых результатов.

В 2009-м году Манзан госпитализировали из-за резкого ухудшения самочувствия, а спустя неделю она умерла.

Вера Фишер

Вере Фишер пришлось пережить насилие. Фото: скриншот Instagram

Актриса, считавшейся одной из самых сексуальных в Бразилии, на пике популярности не была счастлива в личной жизни. Фишер выбрала молодого бойфренда по имени Фелипе Камаргу, который превратил жизнь знаменитости в ад. Мужчина позволял себе не только психологически давить на Фишер, но и неоднократно поднимал на нее руку.

В какой-то момент актриса перестала сниматься, что привело к депрессии и появлению пагубных зависимостей. В тяжелый период Камаргу не протянул ей руку помощи, а наоборот – скорее бросил экс-возлюбленную, чтобы потом лишить женщину опеки над сыном. К счастью, повзрослев, мальчик стал чаще видеться с матерью, а та вспоминает о своем непростом прошлом с неохотой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актер из сериала «Тайны следствия» Руслан Дулич умер от коронавируса.

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