В России коронавирус выявили еще у 24,5 тысяч человек

В России коронавирус выявили еще у 24,5 тысяч человек
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 24 522 человек.

Об этом стало известно сегодня, 1 октября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 7 535 548 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 887 случаях, за все время пандемии скончались 208 142 пациента с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 19 955 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что благодаря особенностям иммунной системы пожилые люди переносят вакцинацию от COVID-19 в легкой форме и без неприятных побочных эффектов.

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