Полыхающую деревянную постройку в Колпинском районе тушат 10 спасателей

В Колпинском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушат деревянную постройку.

Возгорание случилось в пятницу, 1 октября, по адресу: поселок Понтонный, улица 3-я Волховстроевская, дом 1. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 11:20. К месту происшествия оперативно выехал 10 сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, происходит горение по всей площади бесхозной постройки размером 3х3 метра.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 40 спасателей тушили складское здание на проспекте Александровской фермы.