Более 40 спасателей тушат складское здание на проспекте Александровской фермы

Более 40 спасателей тушат складское здание на проспекте Александровской фермы
На место происшествия прибыли спасатели. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушат складское здание по повышенному рангу.

Возгорание случилось в пятницу, 1 октября, в доме №29 А на проспекте Александровской фермы. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 9:29. К месту происшествия оперативно выехал 41 сотрудник на 10 спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, происходит горение в складском здании размером 15х30 метров. В9:40 пожару присвоен дополнительный номер 1БИС.

Причины появления огня выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что десятки приютских кошек сгорели заживо во время пожара в Кудрово.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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