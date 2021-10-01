Более 40 спасателей тушат складское здание на проспекте Александровской фермы

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушат складское здание по повышенному рангу.

Возгорание случилось в пятницу, 1 октября, в доме №29 А на проспекте Александровской фермы. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 9:29. К месту происшествия оперативно выехал 41 сотрудник на 10 спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, происходит горение в складском здании размером 15х30 метров. В9:40 пожару присвоен дополнительный номер 1БИС.

Причины появления огня выясняются.

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