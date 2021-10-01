В Петербурге дебошира, ударившего женщину-полицейского в метро, судят

В Петербурге дебошира, ударившего женщину-полицейского в метро, судят
Станция метро "Василеостровская". Фото: Baltphoto/Андрей

Адвокаты подозреваемого предлагают в качестве возмещения ущерба абонемент в спортзал или билеты в театр, сообщает 78.ru.

В Северной столице рассматривается дело мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения, 13 августа этого года на станции метро «Василеостровская» ударил по лицу сотрудницу полиции.

После того как агрессор был препровожден в комнату полиции, он продолжал буянить. Примечательно, что сторона защиты в лице адвокатов нарушителя оценила побои, нанесенные мужчиной женщине-полицейскому в стоимость билетов в театр или абонемента в спортзал.

В видео, опубликованном в СМИ, зафиксировано данное предложение, от которого потерпевшая сторона отказывается со словами, что ждет извинений от обвиняемого.

Напомним, что ранее Gazeta.SPb сообщала о подобном происшествии, когда на станции метро «Площадь Восстания» хулиган также избил сотрудницу полиции, которому по нормам УК РФ грозило до 5 лет лишения свободы.

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