«Бесит!»: мужчины рассказали о самых раздражающих женских привычках

Мужчины признаются, что готовы многое терпеть, но иногда терпению приходит конец.

Каждый, кто однажды состоял в отношениях, с легкостью вспомнит несколько бесящих привычек второй половинки. Что если именно они являются истинной причиной ваших постоянных ссор или последнего расставания? Сегодня мы подобрали топ-10 раздражающих женских привычек, на которые чаще всего жалуются мужчины на просторах социальных сетей и форумов.

«Она постоянно берет мои вещи»

Несмотря на то, что вы теперь – половинки одного целого, у каждого должно оставаться личное пространство. Судя по комментариям в сети, мужчин жутко бесит, когда возлюбленная слишком часто одалживает бритву или же присваивает себе половину мужского гардероба. Они полагают, что это мило, но только до поры до времени.

«Она ест из моей тарелки»

Некоторые женщины, желая сохранить фигуру, отказываются от вкусного блюда, а потом весь вечер «объедают» возлюбленного. Мужчины отмечают, что не имеют ничего против, но, если так происходит систематически, то есть риск всю жизнь проходить в полуголодном состоянии.

«Она много разговаривает»

Многие мужчины жалуются на бесконечную болтовню вторых половинок. Им нравится общаться, но в меру и когда речь идет об интересных для обеих сторон темах. Мужчины просят дать им несколько часов тишины – особенно после сложного рабочего дня, а также не делиться интимными подробностями из жизни коллег, знакомых и подруг.

«Она вовлекает в наши отношения третьих лиц»

Одно дело, когда в отношениях два человека, и совсем другое, когда в них принимают участие и родственники, и подруги. Мужчины просят поменьше делиться подробностями личной жизни с посторонними (да, даже с мамой) и почаще обсуждать проблемы внутри пары.

«Она долго собирается»

Женщины обычно не только красиво одеваются, но и наносят макияж, что отнимает много времени. Для мужчин процесс сборов кажется мучительно долгим, и они умоляют говорить честно: сколько еще ждать. Слова про «пять минут» раздражают буквально всех.

«Она надевает заведомо неудобную обувь или одежду»

Несмотря на то, что возлюбленная потратила много времени на сборы, она все равно жалуется на дискомфорт, негодуют мужчины. Они просят одеваться так, чтобы было удобно, а не только красиво – тогда будет куда меньше споров и ссор.

«Она говорит со мной намеками»

Мужчины просят разговаривать с ними прямо и без намеков – так шанс того, что все друг друга правильно поймут, стремительно вырастает. Подобный подход поможет сохранить отношения и получить желаемое.

«Она постоянно напрашивается на комплименты»

Чтобы получить комплимент, уверяют мужчины, некоторые женщины идут на крайне странные меры. Кто-то постоянно задает вопросы о своей фигуре, а кто-то требует развернутый монолог на тему своего прекрасного внешнего вида. Мужчины отмечают, что в такие моменты нужные слова куда-то пропадают и лучше бы дать им шанс высказываться самостоятельно – без принуждения.

«Она заставляет меня ревновать»

Дабы доказать своему мужчине, какая рядом с ним востребованная дама, женщины перегибают палку и изощренными методами доводят его «до ручки». Например, рассказами о знаках внимания со стороны коллег или приходом домой с неожиданным букетом цветов, купленным на собственную зарплату. Такие поступки способны иногда помогают разжечь страсть, но лучше выбрать другой способ, уверены мужчины.

«Она «выносит мозг», хотя сама не лучше»

Некоторым женщинам свойственно предъявлять претензии за вещи и поступки, которые сама периодически делает. Мужчины отмечают, что им порой достается за любую мелочь, но стоит предъявить претензию женщине, как она тут же находит оправдание.

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