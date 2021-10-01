В Кремле обеспокоены динамикой по смертности пациентов с COVID в России

Динамика смертности по COVID-19 в России вызывает беспокойство. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящее время власти принимают меры «на земле», регионы вводят различные ограничения.

Как сообщил ТАСС, Песков подчеркнул, что на принимаемые меры влияют региональные показатели, в том числе количество оставшихся свободных коек в больницах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за минувшие сутки болезнь подтвердилась у 24 522 человек. С начала пандемии в России зафиксировали 7 535 548 случаев коронавируса. К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 887 случаях.