В Кремле обеспокоены динамикой по смертности пациентов с COVID в России

В Кремле обеспокоены динамикой по смертности пациентов с COVID в России
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Динамика смертности по COVID-19 в России вызывает беспокойство. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящее время власти принимают меры «на земле», регионы вводят различные ограничения.

Как сообщил ТАСС, Песков подчеркнул, что на принимаемые меры влияют региональные показатели, в том числе количество оставшихся свободных коек в больницах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за минувшие сутки болезнь подтвердилась у 24 522 человек. С начала пандемии в России зафиксировали 7 535 548 случаев коронавируса. К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 887 случаях.

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