В Петербурге суд три дня зачитывал приговор ОПГ, которая нанесла ущерб на 9 млн рублей

Группа лиц оказалась связана с коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов, говорится в сообщении пресс-службы судов Петербурга.

Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении восьми фигурантов дела, двое из которых не дожили до суда. Участники преступной группировки были обвинены по восьми эпизодам в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210 УК РФ, частью 3 статьи 285 УК РФ (24 эпизода).

Фигуранты дела Юрий Рах, Родион Белоусов и Алексей Обухов, имея преступный опыт в кражах денежных средств наличных и с банковских счетов, имея связи среди коррумпированных сотрудников МВД России и лиц в сфере развлекательной деятельности, вступили в сговор. Отмечается, что в полиции покрывавшими дела ОПГ, были представители рядового и руководящего составов территориальных органов.

Трое преступников открыли новые увеселительные заведения: клуб «Молли Хетчет» (ООО «Форвард»), «Маринесса Пикаро» (ООО «Сатори»); клуб «Молли М» (ООО «Вест-Лайн+»), создав таким образом, ОПГ.

Преступники заманивали потерпевших в свои клубы, где похищали у них банковские карты, с которых списывали деньги за якобы предоставленные услуги. Соучастники в полиции покровительствовали их деятельности, принимали незаконные решения об отказе в возбуждении уголовных дел, а также предпринимали все действия, чтобы сокрыть преступления. В сообщении говорится, что их имена не были установлены.

Всего за весь период существования ОПГ, начиная с 2012 года, потерпевшим был причинен ущерб на сумму около 9 млн рублей.

Юрий Рах и Алексей Обухов приговорены к 6 годам условно с испытательным сроком 3 года, Александр Цмокало к 2,5 года условно с испытательным сроком 1 год, Никита Плесунов к 3,5 года условно с испытательным сроком 2,5 года. Давид Гасишвили, который проходил по 8 эпизодам дела, получил 4 года условно с испытательным сроком 2,5 года. К 1,5 годам условно с испытательным сроком 1 год приговорена Ирина Алампиева.

Суд оправдал Раха, Обухова, Яшкина, Цмокало, Плесунова и Гасишвили по ст.210 УК РФ в связи с отсутствием в действиях состава преступления, признав за ними право на реабилитацию. Еще два фигуранта громкого дела Родион Белоусов и Рулан Яппаров не дожили до суда, в связи с чем уголовное дело в их отношении было прекращено. Суд удовлетворил исковые требования потерпевших.

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