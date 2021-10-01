Голикова заявила, что локдаун в России вводить не будут

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России не будут объявлять локдаун. Фото: сайт Президента России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России не будут объявлять локдаун. Фото: сайт Президента России

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в стране не планируют объявлять масштабный локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом.

В последние несколько недель в России увеличивается прирост числа новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Как считают профильные ведомства, это связано с наступлением осени. Однако Голикова успокоила россиян, заявив, что тотального карантина в стране не будет. Ее слова приводит РИА Новости.

Напомним, в России за минувшие сутки болезнь подтвердилась у 24 522 человек. С начала пандемии в России зафиксировали 7 535 548 случаев коронавируса. К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 887 случаях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что правительство России не обсуждает вопрос введения нового локдауна, заявил Дмитрий Песков.