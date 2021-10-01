Песков: правительство России не обсуждает вопрос введения нового локдауна

Вопрос о введении в России нового локдауна на федеральном уровне из-за ситуации с коронавирусом пока не стоит. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, власти следят за развитием эпидемиологической ситуации в регионах, но такого пункта на федеральной повестке пока нет. Об этом сообщил ТАСС.

Напомним, в России за минувшие сутки болезнь подтвердилась у 24 522 человек. С начала пандемии в России зафиксировали 7 535 548 случаев коронавируса. К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 887 случаях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что динамика смертности по COVID-19 в России вызывает беспокойство.