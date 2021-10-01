В Свердловской области начнется обязательная вакцинация от COVID-2019 для части населения

С 5 октября вакцинация от коронавируса работников образования, торговли и услуг станет обязательной, сообщает Роспотребнадзор региона.

Главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление в отношении отдельных категорий граждан. В документе говорится, что сюда относятся сотрудники образовательных учреждений, сфере торговля, финансовых организаций, общепитов, почтовых отделений, такси, химчисток, парикмахерских, спортивных объектов, театров и концертных залов.

Прививки от COVID-19 также должны будут сделать муниципальные служащие, представители органов власти и местного самоуправления. Планируется, что 1 ноября пройдет прививка первым компонентом вакцины, а до 1 декабря необходимо получить второй компонент. Если этого сделано не будет, то работодатели переведут работников на «удаленку».

По данным Роспотребнадзора Свердловской области, с 20 по 26 сентября в регионе зафиксировано более 3,6 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших оказалось среди тех, кто посещал места скопления людей, включая общественный транспорт.

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