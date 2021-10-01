В Свердловской области начнется обязательная вакцинация от COVID-2019  для части населения

В Свердловской области начнется обязательная вакцинация от COVID-2019  для части населения
Вакцинация в Сведловской области станет для части населения обязательной. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

С 5 октября вакцинация от коронавируса работников образования, торговли и услуг станет обязательной, сообщает Роспотребнадзор региона.

Главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление в отношении отдельных категорий граждан. В документе говорится, что сюда относятся сотрудники образовательных учреждений, сфере торговля, финансовых организаций, общепитов, почтовых отделений, такси, химчисток, парикмахерских, спортивных объектов, театров и концертных залов.

Прививки от COVID-19 также должны будут сделать муниципальные служащие, представители органов власти и местного самоуправления. Планируется, что 1 ноября пройдет прививка первым компонентом вакцины, а до 1 декабря необходимо получить второй компонент. Если этого сделано не будет, то работодатели переведут работников на «удаленку».

По данным Роспотребнадзора Свердловской области, с 20 по 26 сентября в регионе зафиксировано более 3,6 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших оказалось среди тех, кто посещал места скопления людей, включая общественный транспорт.

Ранее Gazeta.SPb писала, инфекционист объяснил, почему вакцинация против гриппа не эффективна против COVID-19

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