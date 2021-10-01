В тоннеле у Гренадерского моста завершили облицовку стен

В тоннеле у Гренадерского моста завершили облицовку стен
В тоннеле полностью закончили облицовку стен. Фото: КРТИ

В Петербурге полностью закончились работы по облицовке стен тоннеля у Гренадерского моста.

Об этом сообщает городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Рабочие обновили стены тоннеля. Раньше здесь был окрашенный бетон, а теперь — прочные и современные стальные металлокассеты. Как утверждают специалисты «Мостотреста», такая облицовка даст дополнительную защиту конструкциям тоннеля.

В тоннеле полностью закончили облицовку стен. Фото: КРТИ

Облицовка тоннеля началась в середине июля. До 13 сентября работы проходили и ограничениями движения. Их сняли, когда рабочие завершали отделку стен. Общая площадь облицовки на обеих стенах тоннеля составила 1700 квадратных метров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на ремонтируемых участках Двинской улицы не было ограждений.

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