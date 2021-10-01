Петербург оказался городом с самым низким уровнем безработицы в России

Петербург оказался городом с самым низким уровнем безработицы в России
На учете в качестве безработных находятся 25 тысяч петербуржцев. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Уровень безработицы в Северной столице оказался самым низким среди всех российских регионов.

Как отметил губернатор Александр Беглов, показатель уровня бедности напрямую связан с занятостью населения. Год назад в Петербурге насчитывалось более 100 тысяч безработных, сейчас — лишь 25 тысяч, что составляет 2,1% от трудоспособного населения города.

«У нас самый низкий уровень безработицы среди всех регионов России. Ниже, чем в Москве», — заявил Беглов.

В пресс-службе городского правительства добавили, что в городе на Неве регулярно открываются предприятия с рабочими местами и хорошей зарплатой. Власти оказывают поддержку людям, желающим открыть свой бизнес. Также в Петербурге создаются места для инвалидов и организуется временная летняя подработка для подростков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пенсионерам нашли вакансию с зарплатой в 145 тысяч рублей.

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