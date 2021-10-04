Возьмет ли Илон Маск деньги Роскосмоса?

Возьмет ли Илон Маск деньги Роскосмоса?
Илон Маск. Фото: скриншот Instagram

«Роскосмос» начал подготовку к высадке человека на Луну. На это планируется потратить чуть больше 1,7 миллиарда рублей.

Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Сейчас работа с тендером находится на стадии подачи заявок. На сайте также указывается, что исполнитель должен обеспечить подготовку к лунным работам 2022-2025 года.

Такую «астрономическую» сумму планируется потратить на прикладные исследования вопросов, связанных с организацией пилотируемых полетов на Луну. От участника конкурса потребуется разработать рекомендации, предложения и требования к системам изделий ракетно-космической техники и работе космонавтов на орбите и поверхности спутника Земли.

Организацию будут выбирать через конкурс. В ней могла бы поучаствовать и компания Илона Маска SpaceX. В пользу знаменитого американского изобретателя и миллиардера говорит тот факт, что НАСА выбрала ракету Илона Маска для отправки американцев на Луну. Ранее в американском космическом ведомстве заявляли, что Илон Маск выиграл контракт на создание космического корабля для доставки астронавтов на Луну.

Полет американцев может состояться уже в 2024 году. НАСА готова заплатить Маску 3 млрд долларов за подготовку ракеты к возвращению американцев на Луну впервые с 1972 года.

Российские гонорары не в пример скромнее, а сроки более жесткие. Так, например, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал запуск автоматической станции «Луна-25» с космодрома Восточный в мае 2022 года.

«А дальше, как вы знаете, мы пойдем, наращивая исследование Луны автоматами, а потом пилотируемая программа», — говорил глава госкорпорации.

В этих планах опыт Маска был бы Роскосмосу весьма кстати.

Однако Gazeta.SPb вчиталась в текст контракта и вынуждена констатировать, Илон Маск к конкурсу, скорее всего, допущен не будет.

«В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» участником закупки может быть только юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в главе, определяющей требования к участникам конкурса.

Как бы то ни было, лунный проект — это уже не прсто вопрос престижа отдельной страны, это вызов всему человечеству. Мы слишком долго не были на Луне.

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