В Петербурге спрос на финские визы вырос в пять раз

В Петербурге спрос на финские визы вырос в пять раз
Ранее отмечали, что Финляндия расширяет прием визовых заявлений из России. Фото: Pixabay

В Северной столице спрос на визы в Финляндию вырос в пять раз.

Сегодня, в первый день октября в Петербурге приняли почти полтысячи заявлений на выдачу виз в соседнюю страну, об этом сообщили в генконсульстве Финляндии в Северной столице.

Так, визовый центр работает ежедневно по будням, хотя до этого принимал горожан три дня в неделю. Говорить о докоронавирусном спросе на визы еще рано.

Ранее отмечали, что Финляндия расширяет прием визовых заявлений из России.

Теперь принимают заявления от людей, у которых деловая цель поездки и владельцев многократной шенгенской визы с истекшим сроком.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Финляндии заводчики первыми в Евросоюзе начнут прививать норок от коронавирусной инфекции. Финская пушная промышленность станет первым европейским оператором, который будет проводить вакцинацию животных от COVID-19.

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