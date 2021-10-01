В Петербурге в однушке загорелась кухня

В Петербурге в однушке загорелась кухня
В пожаре никто не пострадал. Фото: Baltphoto

Очередной пожар произошел в Невском районе Северной столицы.

Сегодня, первого октября в половине восьмого поступила информация о пожаре по адресу: ул. Крыленко, д.1. В однокомнатной квартире жилого дома загорелась кухня. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

В девять часов вечера огонь потушили. В пожаре никто не пострадал.

В тушении пожара участвовали три спецмашины и 15 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что несколько десятков животных сгорели заживо во время пожара в Кудрово. Возгорание случилось в четверг, 30 сентября, на 12-м км Мурманского шоссе, 2. В приюте было порядка пятидесяти питомцев, некоторых удалось выловить, когда огонь только разгорался. Перепуганные дымом обитатели в панике разбегались от людей, а тем оставалось только сбрасывать их из окна — лишь бы в живых остались.

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