В Китае попросили Россию о помощи с электроэнергией

Кафе и рестораны тоже страдают - там печи разжигают при помощи аккумуляторов для мотоциклов. Фото: pixabay

Кафе и рестораны тоже страдают - там печи разжигают при помощи аккумуляторов для мотоциклов. Фото: pixabay

Китай попросил у России увеличить поставки электричества. В стране поставщики электроэнергии отключили его из-за резкого роста цен на уголь. Китайцы жалуются в соцсетях.

В домах нет электричества несколько часов, а то и целый день. Ситуация отражается на других сферах, а также на функционировании ЖКХ. Так, начались перебои с водой. Жители Китая не могут сходить в туалет и умыться. Об этом сообщает The Telegraph.

Кто-то пожаловался на остановившийся лифт – в нем он застрял на 20 минут. Кафе и рестораны тоже страдают — там печи разжигают при помощи аккумуляторов для мотоциклов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Китай хочет по итогам года поставить другим государствам два миллиарда доз вакцин от ковида. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он отметил, что вакцинация — это сильное оружие против вируса.