Си Цзиньпин: Китай предоставит другим государствам 2 млрд доз вакцин до конца года

Си Цзиньпин: Китай предоставит другим государствам 2 млрд доз вакцин до конца года
Так, Поднебесная бесплатно передаст развивающимся странам 100 млн доз вакцин. Фото: unsplash

Китай хочет по итогам года поставить другим государствам два миллиарда доз вакцин от ковида. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Он отметил, что вакцинация — это сильное оружие против вируса. Цзиньпин не раз заявлял о необходимости сделать вакцину мировым общественным благом и обеспечить для развивающихся стран их доступность и приемлемость по цене. Об этом сообщает ТАСС.

Очень важно обеспечение справедливого и равного распределения вакцин в мире, отметил глава Китая. Так, Поднебесная бесплатно передаст развивающимся странам 100 млн доз вакцин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Финляндии намерены продлить до конца этого года требования ко въезду в страну, введенных в условиях ковидной пандемии. Эти ограничения направлены на то, чтобы защитить граждан Финляндии от распространения в стране завезенных из-за границы случаев заражения ковидом.

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