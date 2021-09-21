Си Цзиньпин: Китай предоставит другим государствам 2 млрд доз вакцин до конца года

Китай хочет по итогам года поставить другим государствам два миллиарда доз вакцин от ковида. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Он отметил, что вакцинация — это сильное оружие против вируса. Цзиньпин не раз заявлял о необходимости сделать вакцину мировым общественным благом и обеспечить для развивающихся стран их доступность и приемлемость по цене. Об этом сообщает ТАСС.
Очень важно обеспечение справедливого и равного распределения вакцин в мире, отметил глава Китая. Так, Поднебесная бесплатно передаст развивающимся странам 100 млн доз вакцин.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Финляндии намерены продлить до конца этого года требования ко въезду в страну, введенных в условиях ковидной пандемии. Эти ограничения направлены на то, чтобы защитить граждан Финляндии от распространения в стране завезенных из-за границы случаев заражения ковидом.