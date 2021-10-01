Уровень безработицы в России в августе снизился до 4,4%

Уровень безработицы в России в августе снизился до 4,4%
Так, общая численность безработных в России в последнем летнем месяце была равна 3,4 млн россиянам. Фото: pixabay.com

Уровень безработицы в России в августе уменьшился до 4,4% против 4,5% в июле. Об этом говорят данные Росстата. Показатель впервые снизился до уровня двухгодичной, допандемийной давности.

Так, общая численность безработных в России в последнем летнем месяце была равна 3,4 млн россиянам. Об этом сообщает ТАСС.

Численность рабочей силы составила 75,6 млн человек, из них большая часть — 72,3 млн человек были с работой, а вот 3,4 млн человек — безработные.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самый низкий уровень безработицы по всей России — в Северной столице. Об этом заявил сегодня, первого октября, губернатор Петербурга Александр Беглов. Глава города отметил, что даже в Москве этот показатель выше. Так, «уровень бедности» напрямую связан с занятостью населения. Год назад в Петербурге было более ста тысяч безработных, сегодня — 25 тысяч.

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